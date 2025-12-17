竹内涼真＆町田啓太「大きな覚悟が必要だった」 『10DANCE』で社交ダンス初挑戦

情熱ほとばしる社交ダンスの世界でぶつかる愛を描く『10DANCE』。12月18日よりNetflix映画として世界独占配信される今作では、ラテン部門の日本チャンピオン・鈴木信也を竹内涼真さんが、スタンダード部門で世界2位の記録を持つ杉木信也を町田啓太さんが演じる。スタンダード5種目、ラテン5種目の全10種目を踊る〈10ダンス〉の高みを目指すことになった、性格も境遇も違う“2人の信也”がダンスを通じ惹かれ合うこの物語。社交ダンス初挑戦にして、男性同士の愛にも向き合った主演バディの魅力をお伝えします。

竹内涼真「鈴木と杉木の愛とエネルギーがいっぱい詰まった作品です」

ラテンダンスの日本チャンピオンでありながら、世界の舞台に踏み出すことを躊躇する鈴木信也。彼を演じることは、ダンス経験がほぼゼロの竹内涼真さんにとってかつてない挑戦であり、「大きな覚悟が必要だった」そう。

「自分が社交ダンスという高いハードルに真正面からぶつかって越えられるのかどうか。気持ちの整理と体に相談をして答えを出すまでに時間がかかりました。決めてからは、とにかく頑張るのみです。僕が鈴木を演じることが先に決まっていたので、杉木役が町田くんに決まった時は嬉しかったです。二人がお互いに覚悟を決めなければ乗り越えられない作品だと思っていたのですが、町田くんは以前、共演した時に信頼できる人だと感じていたので、すごく安心しました。そして、彼だけでなく、大友（啓史）監督やダンスを教えてくれた先生たちとも、“たとえリスクがあっても、ものすごく高いハードルを越える旅にあえて挑戦しよう”という言葉にできない空気感を撮影前から共有できたことも、この作品の成功に繋がったと感じています」

ダンスに挑戦してみた感想を尋ねると、「…僕にはラテンの血が流れていたんだと感じましたね」と笑顔を見せる。

「それは冗談としても（笑）、原作を読んだ時に、自分が演じるのは鈴木だろうなとピンときた感覚は間違っていなかったと思いました。ダンスのシーンを乗り越えられたのは、先生を100％信じきれたからです。本来であれば競技ダンスのいろはさえ習得するのが難しいほどの練習期間の短さを凌駕するためには、僕と先生がお互いを信じて、共に挑むことが必要でしたから。撮影に入る前に社交ダンスの大会を観に行き、あまりのカッコよさにショックを受け、好きになれたことはすごく良かったです。自分にとって身近な存在にもなりました」

共演者の存在も竹内さんを支えた。

「パートナー役の土居志央梨ちゃんはバレエをやっていたこともありダンスの習得が早く、僕は隣で半べそをかきながらやっていました（笑）。撮影期間中は町田くんやそのパートナー役の石井（杏奈）さんも含め、みんなで毎日一緒に練習していたので、家族みたいで。ダンスには言葉以上に伝わるものがあり、短期間ですごく仲良くなりました。いい空気感が映画にも映し出されていると思います」

鈴木と杉木は、お互いに良き理解者であり稀有な存在だからこそ、強烈に惹かれ合ったと竹内さんは考える。

「世界の舞台に立つような次元の人は、こだわりや自分らしさ、アーティスト性のようなものがあり、それゆえに、時に人に理解されないこともあるのだろうなと思います。そうした中、鈴木と杉木は運命的に出会い、ダンスを教え合い、体に触れてエネルギーを交換するうちに、目の前に自分というものを受け入れ、理解してくれる存在がいるということに気づいてしまう。だからこそ、自分をさらけ出して飛び込んでみようと感じたのではないでしょうか。

『10DANCE』は、言葉では説明できない感情や、人が本来持っている欲望のようにコントロールできないものを、競技ダンスの世界を通じて美しく描いた映画だと思います。鈴木と杉木という二人のエネルギーと愛情がたっぷりと詰まった作品になっているので、楽しんでいただけたら嬉しいですね。そして、僕たちが挑戦した競技ダンス、ラテンダンス、スタンダードダンスというものが、もっと浸透してほしいとも感じています。競技ダンスを見ていると、人は誰かに頼りながら生きていくものだということを、あらためて実感できる。リスペクトし合い、助け合った瞬間に美しいものが生まれることが伝わると思うので、ぜひ観てほしいです」

町田啓太「自分の全てを懸けるつもりで杉木という役に挑みました」

スタンダード（ボールルームダンス）部門の日本チャンピオンであり、世界2位の記録を持つ杉木信也を演じるのは町田啓太さんだ。ダンス経験はありながらも、出演を決めるまでに、相当な時間がかかったと明かす。

「僕にはダンスに対してかなり想いがあり、お受けするかどうかをすごく悩みました。でも、大友監督とずっとご一緒してみたいと思っていて、お会いした時にものすごい熱量を感じました。そして、ダンス経験ゼロの竹内くんが挑戦することにも触発されて、自分のためにもやろうと思ったんです。竹内くんは、体格はもちろん運動神経もとても良くて常にスーパー上機嫌な人なので（笑）。役の想像もどんどん膨らんでいき、一緒にやるのがすごく楽しみでした」

ダンスの撮影は想像通り難しかったという。

「『10DANCE』の原作はもちろん、『ボールルームへようこそ』など社交ダンスをテーマとした漫画は好きで読んでいました。だから、競技ダンスに対する自分なりのイメージはありましたが、いざ向き合ってみると歴史のあるものであり、スポーツの要素もあるので、本当に難しいなと。実際に踊り始めた時は、“これは無理だ”と思いました。3か月の練習期間で、世界を舞台に活躍する“帝王”と呼ばれるダンサーにならなければいけなかったので。ただ、この作品を終えたら、ダンサー役は多分やらないだろうと思っていたこともあり、自分の全てを懸けるつもりで挑みました。まず、僕が踊るスタンダードは、足の形や運び、技など基本的にかなり型が決まっています。また、二人が離れている時間もあるラテンとは違い、パートナーとずっと密着して息を合わせて踊らなければいけない。僕はこれまで、ヒップホップなど一人で踊ることがほとんどだったので、その点に関しても、すごく難易度が高く感じました」

演じる杉木は、「共感できる部分も多く、すごく愛おしいキャラクター」だと話す。

「自分を強く抑圧するところがあり、本当は自身を解放して自由になりたいと感じている人です。完ぺきを求めていくなかで時折、壊れそうになる痛々しさや、周りを緊張させてしまう一面なども含めて、理解できるところが多いかもしれません。杉木ほどではないですが、彼を演じるための練習をした時、かなりピリついていたと思います（笑）」

鈴木と杉木、二人が惹かれ合った理由を、町田さんはどのように分析しているのか。

「二人は、育ってきた環境や性格をはじめ、まったく似ていない部分がある一方、ダンスに対する熱量やダンスを愛する気持ち、根底にある精神性、表現者として一流であることなど似ている部分もあります。両極の要素があるからこそ惹かれ合ったのではないでしょうか。杉木が鈴木に『あなたは僕の憧れだ』と言うシーンがありますが、本当にそうなんだと思います。鈴木が思うがまま、自由に生きる様を見て、違うベクトルでしか生きられない彼は救われるものもあるのでしょうし。ダンサーとしてだけでなく人としても惹かれ合う、深い繋がりを感じる二人なのだと思います。

今作にはダンスや愛など、いろいろな要素が描かれていますが、自身を成長させてくれる存在と出会い、触れ合うことで、本来の自分に気づかされるという物語がすごく素敵だと感じました。適度な距離感を保つことは必要ですが、相手をリスペクトして握手をするなど近い距離で接することはいいことだなって。今作が動き始めた時、竹内くんが共演者の方たちみんなと握手をしてくれたのですが、頼もしさを感じ、距離もぐっと縮まりました。そして、今作を観た方に、“社交ダンスってカッコいいんだ”と思っていただけるなら、それほどに嬉しいことはありません」

竹内涼真

たけうち・りょうま 1993年4月26日生まれ、東京都出身。主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』が来年4月に上演予定。10月期『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に続き、来年1月期『再会』（テレ朝系）にも出演。

町田啓太

まちだ・けいた 1990年7月4日生まれ、群馬県出身。主演ドラマ『かばん屋の相続』第1話（WOWOW）が12月27日に放送・配信。Netflixシリーズ『九条の大罪』が来年春に世界配信される。

information

『10DANCE』

鈴木と杉木、ダンスに情熱を懸け、強く惹かれ合う2人の“信也”の、甘く刺激的な物語。原作は「ヤンマガWeb」（講談社）で連載中の井上佐藤による同名漫画で、単行本は8巻まで刊行。12/18よりNetflixにて世界独占配信開始。