『ミルキー☆サブウェイ』劇場版キービジュアル＆予告編公開 追加キャスト発表で小野賢章が“幻のキャラクター”に
アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』（2026年2月6日全国公開）のキービジュアルと予告編が公開された。あわせて追加キャストが発表され、映画から登場する新キャラクター・アサミ巡査を小野賢章、銀京府警察署長・ハガをロバート・ウォーターマンが務める。
【場面カット】いい筋肉！お披露目された幻のキャラ・アサミ巡査
劇場版のキービジュアルは、劇場での再集合＜カムバック＞のために、亀山陽平監督がデザインした。銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハル（CV.寺澤百花）とサイボーグのマキナ（CV.永瀬アンナ）、同じタイミングで警察に捕まった強化人間のアカネ（CV.金元寿子）とカナタ（CV.小市眞琴）、サイボーグのカート（CV.内山昂輝）とマックス（CV.山谷祥生）らクセのあるコンビたちが一堂に会する。
警察官・リョーコ（CV.小松未可子）と並び立つ新たなキャラクター、同僚警察官の強化人間アサミ巡査（CV.小野賢章）と、姿はないがキャラクターたちの中に名が並ぶ、もう1人の新キャラクター、銀京府警察署長・ハガ（CV.ロバート・ウォーターマン）。
実はアサミについては、全12話のアニメシリーズ制作中から存在していたものの、さまざまな事情で泣く泣くカットされたことが公式Xでも明かされていた、知る人ぞ知る“幻のキャラクター”とも言える存在。優秀で仕事は手際よくこなしながら、典型的な若者らしさも備えているというアサミが、この物語にどんな新展開を巻き起こすのか。
予告編では、奉仕活動として車両清掃を行うチハル、マキナらを乗せたままの列車が、ハプニングにより暴走を始め宇宙空間へ飛び出してしまったことを署に早口報告するリョーコと、勢い任せに話しきり電話を切ってしまう様子に「…いやそれでいいわけなくないですか」と冷静な正論ツッコミを炸裂させるアサミ。同僚であり先輩後輩の関係にあたる2人の絶妙な距離感が、この大ピンチの中でいかに作用していくのか。そしてハガ署長との関係性やいかに。本作を象徴する主題歌、キャンディーズ「銀河系まで飛んで行け！」も響き渡り、チハル、マキナ、アカネ、カナタ、カート、マックスの活躍が映画館の大スクリーンで再び繰り広げられる劇場版の発進を告げる。
アサミを演じた小野は「この作品の雰囲気を壊さないように、練習はしましたけれど演技を固めていきすぎず『現場に行ってからだ！』と臨みました。アサミはいいヤツ。観終わったときに、彼はいいヤツだったなと思ってもらえたらうれしいですし、新しいキャラクターなので楽しんでいただきたいです」と語っており、リョーコとアサミの上司にあたる署長のハガを演じたロバートも「『ミルキー☆サブウェイ』、観てました！本当におもしろかったので友人に普及していたら出させていただくことになりました（笑）。ご縁です」とコメント。
アサミ、ハガと繰り広げる新シーンの収録を終えた小松も「小野さんがしれっと入れてくるアドリブも冴え渡るとてもイマドキなアサミと、愛される上司だろうなあと感じさせるハガ、警察チームの新たなシーンがどんな仕上がりになるのか私もまだわかりません。劇場版ならではのおもしろさに仕上がっているに違いないので楽しみです！」と振り返った。
また、今回完成した劇場版キービジュアルは、19日発売の雑誌『CUT』2026年1月号の裏表紙を飾ることが決定。
■キャラクター紹介＆キャストコメント
▼アサミ
リョーコの1つ下の後輩警察官。優秀で仕事は手際よくこなすが、定時で帰るし飲み会には参加しない典型的な若い部下。
＜CV.小野賢章 コメント＞
もともとできあがっているものに参加していくので、作品の雰囲気を壊さないように、「現場に行ってからだ！」と演技を固めすぎずに臨みました。収録は、（リョーコを演じている）小松さんがアドリブを入れていたので、僕もやっていいんだなと挑んだ記憶です（笑）。アサミはいいヤツです。愚痴は言っても正義感があり、ちゃんとやってくれる。観終わったときに、彼はいいヤツだったなと思ってもらえたらうれしいですし、新しいキャラクターなのでぜひ楽しんでいただきたいです。
■ハガ
銀京府警察署長。リョーコとアサミの上司。
＜CV.ロバート・ウォーターマン コメント＞
「ミルキー☆サブウェイ」、観てました！「こんなに台詞が重なるの!?」と演出に驚いて、作品が本当におもしろかったので友人に普及していたら出させていただくことになりました（笑）。ご縁です。この作品で一番年上のハガです。完成、楽しみですね。僕も観に行きます。
■リョーコ
銀京府警察署の巡査。主に刑期短縮プログラムを担当。実は元ヤン。
＜CV.小松未可子 コメント＞
ひとり1人をしっかり見ているリョーコの新しい一面、いつか見られたらいいなと思っていたらまさか早速！そしてこんなにアツいとは！小野さんがしれっと入れてくるアドリブも冴え渡るとてもイマドキなアサミと、愛される上司だろうなあと感じさせるハガ署長、警察チームの新たなシーンがどんな仕上がりになるのか私もまだわかりません。劇場版ならではのおもしろさに仕上がっているに違いないので楽しみです！
【場面カット】いい筋肉！お披露目された幻のキャラ・アサミ巡査
劇場版のキービジュアルは、劇場での再集合＜カムバック＞のために、亀山陽平監督がデザインした。銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハル（CV.寺澤百花）とサイボーグのマキナ（CV.永瀬アンナ）、同じタイミングで警察に捕まった強化人間のアカネ（CV.金元寿子）とカナタ（CV.小市眞琴）、サイボーグのカート（CV.内山昂輝）とマックス（CV.山谷祥生）らクセのあるコンビたちが一堂に会する。
実はアサミについては、全12話のアニメシリーズ制作中から存在していたものの、さまざまな事情で泣く泣くカットされたことが公式Xでも明かされていた、知る人ぞ知る“幻のキャラクター”とも言える存在。優秀で仕事は手際よくこなしながら、典型的な若者らしさも備えているというアサミが、この物語にどんな新展開を巻き起こすのか。
予告編では、奉仕活動として車両清掃を行うチハル、マキナらを乗せたままの列車が、ハプニングにより暴走を始め宇宙空間へ飛び出してしまったことを署に早口報告するリョーコと、勢い任せに話しきり電話を切ってしまう様子に「…いやそれでいいわけなくないですか」と冷静な正論ツッコミを炸裂させるアサミ。同僚であり先輩後輩の関係にあたる2人の絶妙な距離感が、この大ピンチの中でいかに作用していくのか。そしてハガ署長との関係性やいかに。本作を象徴する主題歌、キャンディーズ「銀河系まで飛んで行け！」も響き渡り、チハル、マキナ、アカネ、カナタ、カート、マックスの活躍が映画館の大スクリーンで再び繰り広げられる劇場版の発進を告げる。
アサミを演じた小野は「この作品の雰囲気を壊さないように、練習はしましたけれど演技を固めていきすぎず『現場に行ってからだ！』と臨みました。アサミはいいヤツ。観終わったときに、彼はいいヤツだったなと思ってもらえたらうれしいですし、新しいキャラクターなので楽しんでいただきたいです」と語っており、リョーコとアサミの上司にあたる署長のハガを演じたロバートも「『ミルキー☆サブウェイ』、観てました！本当におもしろかったので友人に普及していたら出させていただくことになりました（笑）。ご縁です」とコメント。
アサミ、ハガと繰り広げる新シーンの収録を終えた小松も「小野さんがしれっと入れてくるアドリブも冴え渡るとてもイマドキなアサミと、愛される上司だろうなあと感じさせるハガ、警察チームの新たなシーンがどんな仕上がりになるのか私もまだわかりません。劇場版ならではのおもしろさに仕上がっているに違いないので楽しみです！」と振り返った。
また、今回完成した劇場版キービジュアルは、19日発売の雑誌『CUT』2026年1月号の裏表紙を飾ることが決定。
■キャラクター紹介＆キャストコメント
▼アサミ
リョーコの1つ下の後輩警察官。優秀で仕事は手際よくこなすが、定時で帰るし飲み会には参加しない典型的な若い部下。
＜CV.小野賢章 コメント＞
もともとできあがっているものに参加していくので、作品の雰囲気を壊さないように、「現場に行ってからだ！」と演技を固めすぎずに臨みました。収録は、（リョーコを演じている）小松さんがアドリブを入れていたので、僕もやっていいんだなと挑んだ記憶です（笑）。アサミはいいヤツです。愚痴は言っても正義感があり、ちゃんとやってくれる。観終わったときに、彼はいいヤツだったなと思ってもらえたらうれしいですし、新しいキャラクターなのでぜひ楽しんでいただきたいです。
■ハガ
銀京府警察署長。リョーコとアサミの上司。
＜CV.ロバート・ウォーターマン コメント＞
「ミルキー☆サブウェイ」、観てました！「こんなに台詞が重なるの!?」と演出に驚いて、作品が本当におもしろかったので友人に普及していたら出させていただくことになりました（笑）。ご縁です。この作品で一番年上のハガです。完成、楽しみですね。僕も観に行きます。
■リョーコ
銀京府警察署の巡査。主に刑期短縮プログラムを担当。実は元ヤン。
＜CV.小松未可子 コメント＞
ひとり1人をしっかり見ているリョーコの新しい一面、いつか見られたらいいなと思っていたらまさか早速！そしてこんなにアツいとは！小野さんがしれっと入れてくるアドリブも冴え渡るとてもイマドキなアサミと、愛される上司だろうなあと感じさせるハガ署長、警察チームの新たなシーンがどんな仕上がりになるのか私もまだわかりません。劇場版ならではのおもしろさに仕上がっているに違いないので楽しみです！