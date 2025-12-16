HKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ê¡²¬¤Î»É½ý»ö·ï¤Ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¿´¶ÌÀ¤«¤¹
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦HKT48¤Ï16Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¤¢¤¹17Æü¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHKT48ÎÂÀ¥¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÂÀ¥Îë²í¡Ê19¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Î³§ÍÍ¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¼«¿È¤Þ¤À¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤âÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Ë¤â²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢ËÉ¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆóÅÙ¤È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÀäÂÐ¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î1Æü¤âÁá¤¤²÷Éü¤ò¡¢¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¤¬µÞî±Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î°ÂÁ´¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ë±Ê°¤µª¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¤¬X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿17Æü¸ø±éÃæ»ß¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤¤´²óÉü¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤â»ä¤¿¤Á¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤òº£°ìÅÙÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡HKT48¤Ï14Æü¡¢Ê¡²¬¤Î»ÜÀß¤Ç¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖËÜÆüÈ¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö´û¤ËÊóÆ»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¡¢¡Ø17LIVE HKT48·à¾ì¡Ù¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡ØBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡ÙÆâ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»É½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÀ¼ÒÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ1Ì¾¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºßÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª14Æü¡¢·à¾ì¤ÏµÙ´ÛÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê»Àß¤¹¤ë»öÌ³½êÆâ¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷°ÂÁ´¤ËÂàÈò¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢HKT48 19th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÈ¾ÂµÅ·»È¡Ù·à¾ìÈ×È¯ÇäµÇ°¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¡Ù¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢8Éô°Ê¹ß¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡×¤Ï¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë¡£HKT48·à¾ì¤Ê¤É¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
