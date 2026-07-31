セブン＆アイ・ホールディングスは、通信大手のソフトバンクやスマホ決済サービスのPayPayなどから、あわせて3000億円の出資を受け入れると発表しました。セブンのIDをPayPayのIDに統合する予定で、巨大なポイント経済圏が誕生します。セブン＆アイHDが資本提携するのは、▼ソフトバンク、▼PayPay、▼三井住友カードの3社です。各社から1000億円ずつ出資を受け入れます。そのうえで、セブン＆アイHDが運営する会員サービス「7iD」