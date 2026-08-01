キャッシュレス決済大手「PayPay」などが、セブン＆アイ・ホールディングスに3千億円の出資をします。これにより、それぞれのIDは統合されることになります。【映像】独自の「ポイント経済圏」形成へ発表によりますと、セブンに出資をするのは「PayPay」と、その親会社で通信大手のソフトバンク、そしてVポイントの運営会社に出資する三井住友カードです。セブン＆アイ・ホールディングスの会員サービス「7iD」は「PayPayID