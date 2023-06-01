セブン＆アイがソフトバンクなどから出資の受け入れを発表しました。セブン＆アイ・ホールディングスは、ソフトバンクやPayPay三井住友カードからあわせて3000億円の出資を受けると発表しました。セブン＆アイとPayPayはIDの統合を進め、ユーザーはあわせて1億を超えることになります。また、三井住友カードの「Vポイント」とも連携を深め、データの活用や顧客の囲い込みを強化します。ポイント経済圏をめぐってはコンビニと通信