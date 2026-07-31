セブン＆アイ・ホールディングス本社セブン＆アイ・ホールディングス（HD）は31日、携帯電話大手のソフトバンクと傘下のスマートフォン決済大手PayPay（ペイペイ）から出資を受け入れると正式に発表した。三井住友カードも加わり、出資額は計3千億円。ペイペイと顧客IDを統合し、1億超を囲い込む巨大なポイント経済圏が誕生する。3社にセブンの株式を割り当てる。それぞれが1千億円を出資し、株式の2.27％を持つ株主になる。