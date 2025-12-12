この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が年次チェックの重要性を強調!『老後資金で一番多いあの質問にお答えします!大切なのは金額ではなく設計である理由と老後破綻しない切り崩しのやり方について紹介します!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで『老後資金で一番多いあの質問にお答えします!大切なのは金額ではなく設計である理由と老後破綻しない切り崩しのやり方について紹介します!』と題した動画を公開した。多くの人が抱える老後資金の取り崩し、いわゆる出口戦略について、暴落時にも破綻しない具体的な方法を解説している。



鳥海氏は、老後の不安を解消するためには資産額の大きさよりも「どう計画的に使うかという設計が大切」だと指摘する。その具体的な方法として、自身の資産を短期・中期・長期の3つのバケツに分けて管理する戦略を提唱した。



まず最も優先度が高い短期バケツには、生活費の2～3年分を現金で確保する。これは相場が暴落した際に資産を売らずに生活するための生活防衛資金としての役割を担うという。



次に優先すべきは長期バケツで、これは20～30年という長期間にわたって運用しながら計画的に取り崩していくコア資産となる。インデックスファンドが想定されており、暴落した際には売らないことが鉄則だと氏は語る。例えば、一定額を年利5%で運用しながら長期間で取り崩した場合、毎月一定額を使い続けられる計算になるという。毎月の年金収入にこの取り崩し額を加えたものが、基本的な生活費の目安となる。



さらに万全を期したい場合は中期バケツを用意する。ここにはゴールドや債券など株式とは異なる値動きをする資産を入れておくことで、想定外の大暴落や急な支出に備えることができると説明した。



また、ライフプランに応じて取り崩し額を調整することも可能だという。若い時に多く使いたい場合は最初の期間は多めに、介護費用に備えたい場合は後半に多く取り崩すなど、柔軟な設計ができるとした。



鳥海氏は、設計を立てた後も毎年必ず実績をチェックすることの重要性を強調する。年間使用上限を超えていないか、想定通りに資産が推移しているかを確認し、必要に応じて計画を修正することで、破綻リスクを継続的に低減できると述べた。また、想定以上に資産が増えた場合は、その余剰分をボーナス感覚で使っても構わないとしつつ、使いすぎないよう上限ルールを決めておくことを推奨している。



資産を目的別に3つに分け、それぞれの役割を明確にすることで、市場の変動に一喜一憂することなく安心して資産を活用していくことができる。資産形成と取り崩しの両局面で設計思想を持つことが、安定した老後生活の基盤となるのである。