¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2 ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õPV¸ø³«¡ª
2026Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤ÎÂç¿¹Æ£¥Î¤¬Â£¤ë¾ó¤È·õ¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¤¬ÅþÃå¡ª¡¡Ñ³¤²¤Ê¥¦¥£¥ë¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡ª¡©
¡ä¡ä¡ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äPV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤ÎÂç¿¹Æ£¥Î¤È¿·±Ô¤ÎÌ¡²è²È¡¦ÀÄ°æÀ»¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ËâË¡»ê¾å¼çµÁ¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ì¿¶¤ê¤Î·õ¤ÇÄ©¤à¾¯Ç¯¡¦¥¦¥£¥ë¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¡£
2024Ç¯7·î¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡ÙSeason2¤¬2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÔ¡Ù¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëµÈ¸¶Ã£Ìð¤¬ËÜºî¤Ç¤ÏÁí´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø±ÑÍº¶µ¼¼¡ÙÉû´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÃæÌî±ÑÌÀ¤¬¿·¤¿¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï°ú¤Â³¤BN Pictures¡ß¥¢¥¯¥¿¥¹¤Î¶¦Æ±ÂÎÀ©¤ÇÎ×¤à¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾®ÌîÁá¹á¡Ê¡Ø¥¯¥í¥¹¥¢¥ó¥¸¥å Å·»È¤ÈÎµ¤ÎÎØÉñ¡Ù¡Ë¡¢²»³Ú¤ÎÎÓ¤æ¤¦¤¡Ê¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡Ë¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¡ª
Àº±ÔÂ·¤¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬Â£¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂèÆóÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅã¡×¤ÎÁ°¤Ç¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¦¥£¥ë¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¤¤ß¤Î¤½¤Ð¤Ë¡½¡½¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÏÃ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¦¥£¥ë¤ä³Ø±¡¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹¤òÇË²õ¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡£ËâË¡¤¬»È¤¨¤Ê¤¤ÌµÇ½ÎÏ¼Ô¤Î¥¦¥£¥ë¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¿·¤¿¤ÊÅ¨¤È¤Ï¡½¡½¡£
µÈ¸¶Ã£Ìé´ÆÆÄ¤Ë´ó¤ë¡¢¤µ¤é¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤ò¡ª
26Ç¯4·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¨¡ÖµÈ¸¶Ã£Ìð¡×¤Î¡ÖµÈ¡×¤Ï¡Ö»Î¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬¡ÖÅÚ¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ÊC¡ËÂç¿¹Æ£¥Î¡¦ÀÄ°æ À»¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ä¡ä¡ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äPV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤ÎÂç¿¹Æ£¥Î¤È¿·±Ô¤ÎÌ¡²è²È¡¦ÀÄ°æÀ»¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ËâË¡»ê¾å¼çµÁ¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ì¿¶¤ê¤Î·õ¤ÇÄ©¤à¾¯Ç¯¡¦¥¦¥£¥ë¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¡£
2024Ç¯7·î¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡ÙSeason2¤¬2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾®ÌîÁá¹á¡Ê¡Ø¥¯¥í¥¹¥¢¥ó¥¸¥å Å·»È¤ÈÎµ¤ÎÎØÉñ¡Ù¡Ë¡¢²»³Ú¤ÎÎÓ¤æ¤¦¤¡Ê¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡Ë¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¡ª
Àº±ÔÂ·¤¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬Â£¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂèÆóÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅã¡×¤ÎÁ°¤Ç¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¦¥£¥ë¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¤¤ß¤Î¤½¤Ð¤Ë¡½¡½¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÏÃ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¦¥£¥ë¤ä³Ø±¡¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹¤òÇË²õ¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡£ËâË¡¤¬»È¤¨¤Ê¤¤ÌµÇ½ÎÏ¼Ô¤Î¥¦¥£¥ë¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¿·¤¿¤ÊÅ¨¤È¤Ï¡½¡½¡£
µÈ¸¶Ã£Ìé´ÆÆÄ¤Ë´ó¤ë¡¢¤µ¤é¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤ò¡ª
26Ç¯4·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¨¡ÖµÈ¸¶Ã£Ìð¡×¤Î¡ÖµÈ¡×¤Ï¡Ö»Î¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬¡ÖÅÚ¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ÊC¡ËÂç¿¹Æ£¥Î¡¦ÀÄ°æ À»¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ