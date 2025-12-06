ウルトラマンたちが頭をブルブル！ バブルヘッドドール「Shaky！」になって登場
ウルトラマンシリーズのオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78」にて、「Shaky！ バブルヘッドドール M78 ULTRAMAN」が登場。ウルトラマンワールドM78 オンラインでは2025年12月11日（木）、ウルトラマンワールドM78とその他グッズ取扱店では12月13日（土）より順次発売される。
＞＞＞Shaky! バブルヘッドドール M78 ULTRAMANをチェック！（写真9点）
「Shaky！」はアメリカンヴィンテージ雑貨をイメージしたバブルヘッドドール（首振り人形）を、ミニチュアサイズで表現したシリーズ。小さなサイズながら丁寧な造形と繊細な彩色にこだわり、頭や体に触れるとブルブル揺れるその姿は、どこか懐かしくもありますが新鮮にうつる世代も多く、新しさを感じさせてくれるアイテムだ。
そんな「Shaky！」に、がんばるみんなの応援隊「M78ウルトラマン」たちが登場。
人気のふわふわお座りぬいぐるみのようにちょこんと座る姿が愛らしく、よりやわらかな雰囲気と手触りを表現するためにボディにフロッキー加工を施した立体フィギュアアイテム。
ラインナップは、「ウルトラマン」「ウルトラマンゼロ」「ウルトラマンゼット」「ウルトラマンブレーザー」「ウルトラマンティガ」「グリッターティガ」の全6種。どれが出るかはお楽しみのブラインドパッケージ仕様となっている。
デスクや玄関などお家のさまざまな場所に飾って、日常のふとした瞬間に、ブルブルと揺れるM78ウルトラマンたちに癒やされてみては。
（C）円谷プロ
＞＞＞Shaky! バブルヘッドドール M78 ULTRAMANをチェック！（写真9点）
「Shaky！」はアメリカンヴィンテージ雑貨をイメージしたバブルヘッドドール（首振り人形）を、ミニチュアサイズで表現したシリーズ。小さなサイズながら丁寧な造形と繊細な彩色にこだわり、頭や体に触れるとブルブル揺れるその姿は、どこか懐かしくもありますが新鮮にうつる世代も多く、新しさを感じさせてくれるアイテムだ。
人気のふわふわお座りぬいぐるみのようにちょこんと座る姿が愛らしく、よりやわらかな雰囲気と手触りを表現するためにボディにフロッキー加工を施した立体フィギュアアイテム。
ラインナップは、「ウルトラマン」「ウルトラマンゼロ」「ウルトラマンゼット」「ウルトラマンブレーザー」「ウルトラマンティガ」「グリッターティガ」の全6種。どれが出るかはお楽しみのブラインドパッケージ仕様となっている。
デスクや玄関などお家のさまざまな場所に飾って、日常のふとした瞬間に、ブルブルと揺れるM78ウルトラマンたちに癒やされてみては。
（C）円谷プロ