マクドナルド：「チルノのビーフシチューパイさんすう教室」】 12月3日 公開

　日本マクドナルドは、動画「チルノのビーフシチューパイさんすう教室」を公開した。

　本動画は、12月3日より発売された「とろ～り3種のチーズのビーフシチューパイ」の魅力を伝える内容となっており、「東方Project」のゲーム「東方紅魔郷」に収録されている楽曲「おてんば恋娘」をベースに、同人サークル「IOSYS」が作曲した「チルノのパーフェクトさんすう教室」をオマージュした動画となっている。

　動画では「東方Project」のチルノがビーフシチューパイを持って、「チェダーチーズ」「ゴ―ダチーズ」「カマンベールチーズ」の3種類のチーズを使用していることや、ハンバーガー以外にサイドメニューにも魅力があることを伝えている。

【チルノのビーフシチューパイさんすう教室】