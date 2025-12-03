マクドナルド、「ビーフシチューパイ」の魅力を伝える動画「チルノのビーフシチューパイさんすう教室」公開！「チルノのパーフェクトさんすう教室」をオマージュ
【マクドナルド：「チルノのビーフシチューパイさんすう教室」】 12月3日 公開
日本マクドナルドは、動画「チルノのビーフシチューパイさんすう教室」を公開した。
本動画は、12月3日より発売された「とろ～り3種のチーズのビーフシチューパイ」の魅力を伝える内容となっており、「東方Project」のゲーム「東方紅魔郷」に収録されている楽曲「おてんば恋娘」をベースに、同人サークル「IOSYS」が作曲した「チルノのパーフェクトさんすう教室」をオマージュした動画となっている。
動画では「東方Project」のチルノがビーフシチューパイを持って、「チェダーチーズ」「ゴ―ダチーズ」「カマンベールチーズ」の3種類のチーズを使用していることや、ハンバーガー以外にサイドメニューにも魅力があることを伝えている。【チルノのビーフシチューパイさんすう教室】
チルノ「みんなー！チーズが3種になったビーフシチューパイ、はじまるよー！ 」 pic.twitter.com/5pu8rNo0DX- マクドナルド (@McDonaldsJapan) December 3, 2025