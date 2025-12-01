【夫が命の恩人】妊婦の妻を「論破」した“命拾い”の真相に9万いいね！「え？すごい」と絶賛された説得の内容とは？【ママリ】

夫のおかげで命拾い！妊婦の妻を「論破」した内容に9万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは夏彦(@sinatuhiko613)さんが投稿したあるエピソードです。皆さんの夫のすてきな所は、どんなところですか？今回は、夫に命を救われた妻・夏彦さんのエピソードをご紹介します。妊娠中の体調の異変を甘く見ていた夏彦さん。命を救ってくれた夫の言動が注目を集めました。

なんかちょっとお腹痛いけど2人目の妊娠だし慣れてるから大丈夫大丈夫～って言ってた私を「なぜ大丈夫だとわかるんですか？あなたは医者ではありませんよね？」と論破して産婦人科に連れて行き、結果、早期胎盤剥離で救急搬送＆緊急帝王切開で命拾いさせてくれたこと。

妊娠中、気を付けていても、つい無理をしてしまいがちですよね。どうしても自分の体を優先できないのは、仕方がないことかもしれません。だからこそ、夫からのストップはとても大事なことです。受診を促したり、休憩をすすめたり、体への配慮が感じられると、ありがたいですよね。



この投稿に「命を守ってくれている」「行動が的確です！」などのリプライが寄せられました。出産は、夫婦で協力すべきこと。夫と協力して命を守ることの重要さがわかるエピソードでした。

誤字で爆笑！「ご飯家で食べます」夫からのLINEに3.3万いいね「予測変換の罠」「仲よし夫婦」

スマホの予測変換に頼り過ぎてしまうことはありませんか？何気なく打ったはずのチャットが、とんでもない意味に化けてしまうあの現象。文章がまったく違うニュアンスになって、爆笑してしまった経験のある方もいるでしょう。



ある日、ぺんこ☺︎3y👧1y👶さんは、夫から夕食についてのLINEをもらいました。なんでも夕食はあるベビー用品を食べるようで…

©doiku1019

夫の誤字がやばすぎた

子育てで忙しい妻を思って、「おかずがなければ冷蔵庫にあるハンバーグパウチを食べるから大丈夫だよ」と伝えたかったのですね。夫の優しい思いやりに感動するところでしたが、大爆笑になりました。



この投稿には「おむつの形で出してあげて」「笑いました」「『は』で『パンパース』が出てくる旦那さんは素晴らしい…」などのリプライが寄せられていました。



ちなみに、この日はぺんこ☺︎3y👧1y👶さんが、豆腐ハンバーグを作っていたので、夫へ「豆腐パンパースだよ」と笑いで返したそうです。疲れてる日こそ、こんな笑いがありがたいですよね。夫婦の笑いと優しさのある会話に、ほっこりした気持ちになるエピソードでした。

姪の彼氏から「LINE交換しましょう」→ただ者じゃない連絡に3.9万いいね

ご紹介するのは、は * る(@PlasterStar999)さんの投稿です。は * るさんは、姪っ子の彼氏とLINE交換することに。「これぞ令和…」と思いながら交換します。ある日、姪っ子の彼氏からLINEが来ます。その内容がこちら。

姪っ子の彼ピがわたしにLINE交換しましょう！って言うから（これぞ令和…っっ）て思いつつありがたく交換させていただいたんだけど先日、姪っ子の可愛い写真と「今日は○ちゃんは、嫌いなものを頑張って食べました！」という報告LINEがきた。これぞ令和…？姪彼ピが変わり者なだけ…？ウケる…happy…

これは思わずにんまりしてしまいますね。姪っ子のかわいい写真とともに、まさかの成長報告でした。姪っ子の彼氏のほんわかした優しさがとても良いですね。



「これぞ令和」なのか、ちょっぴりレアな彼なのか…いずれにせよ、読んだ人の心がふわっと軽くなり、人を幸せにするLINEですね。これからも仲良しカップルでいてほしいと思う投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）