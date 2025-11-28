【射手座】週間タロット占い《来週：2025年12月1日〜12月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月1日〜12月7日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では良くないことをしそうです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
目の前にあることにコツコツ向き合っていきます。そうする方が、自分の欲しいものが多く得られることも悟っているようです。仕事や公の場では自分の置かれている環境の変化に驚きを隠せないです。大変そうな人がいてもキツい対応をしないようにしてあげましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分の印象を良い状態で保ちたいがために、相手の嫌がることをしてしまいそうです。幼い人だと思われてしまうこともあるので、早めに自分を取り戻すようにしましょう。シングルの方は、じっと待つことが苦手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がもう少し自分の理想の関係に近づけていきたいと思っています。
｜時期｜
12月5日 スタート ／ 12月7日 心配事が増える
｜ラッキーアイテム｜
ヘアカタログ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞