気象庁は、27日午後、東北地方に「低温と大雪に関する早期天候情報」を発表しました。

【雨風シミュレーション】

気象庁によりますと、12月4日頃から冬型の気圧配置が強まり寒気の影響を受けやすくなるため、かなり低くなる可能性があります。また、東北日本海側を中心に、この時期としては降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。

東北地方 １２月４日頃から かなりの低温

５日間平均気温平年差：－２．１℃以下

東北日本海側 １２月４日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２２４％以上

主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

・地点 ・平年値

五所川原 １３センチ

青森 １７センチ

弘前 １６センチ

酸ケ湯 ５２センチ

鷹巣 １１センチ

秋田 ５センチ

横手 ２０センチ

矢島 １２センチ

酒田 ３センチ

新庄 １５センチ

山形 ５センチ

米沢 １０センチ

若松 ５センチ

只見 ２３センチ

むつ ７センチ

十和田 ７センチ

盛岡 ５センチ

湯田 ２９センチ

北上 ５センチ

川渡 ７センチ

古川 ２センチ

新川 ５センチ

早期天候情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

今後の気象情報に十分注意し、適切な対策を取ることが重要です。