¡¡Àè¤Î»²µÄ±¡ÁªµóÁ°¸å¤«¤éÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡×¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡¡¡ÖÌ±²È¤Î²òÂÎ¡×¤Ï¡¢ÄÚ¤¤¤¯¤é¡©
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ç÷³²¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÆñÌ±¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃ±¤Ë»Å»ö¤òµá¤á¤Æ¤¤¿½Ð²Ô¤®¤Ê¤Î¤«¡½¡½¤³¤ó¤ÊÏÀÅÀ¤â¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Á°¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤âÌäÂê¤À¤È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÆÃÄê¤Î¿Í¼ï¤Ë¤Î¤ßÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¹¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸å¼Ô¤Î¸«²ò¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÈà¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï²òÂÎ¶È¤¬Î©¤Á¤æ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤«¤é¥¯¥ë¥É¿Í¤Ø¤Î¶¦´¶¤äÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤¹¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ë¤»¤èµ®½Å¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤À¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»°¹¥ÈÏ±Ñ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø°ÜÌ±¥ê¥¹¥¯¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¼«¿È¤Î¤³¤ó¤Ê¼çÄ¥¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ë¥É¿Í¤Î²òÂÎ¶È¼Ô¤ÏÉ´²¿½½¼Ò¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü´ØÅì¤Ç500¡Á600·ï¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬1½µ´Ö¡¢1¤«·î¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡£´ØÅì¤Î·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÆüËÜ¿Í¤¬·ù¤¬¤ë»Å»ö¤òÂ¿¤¯ÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î²òÂÎ¶È¼Ô¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎËÜ¿´¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ç»°¹¥»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¶È¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ë¥É¿ÍÂ¦¤Î¡Ö¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Â¸ºßÏÀ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ³°¤ÊÈ¿ÏÀ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø°ÜÌ±¥ê¥¹¥¯¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¢°ìÉôºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
ÉÔË¡½¢Ï«¼Ô¤ÎÎô°¤Ê½¢Ï«´Ä¶
¡¡´ØÅìÃÏÊý¤Ç²òÂÎ¹©»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¶¶²òÂÎ¹©¶È¡Ê°ñ¾ë¸©·ë¾ë»Ô¡Ë¤ÎÂç¶¶µªÇ·ÀìÌ³¡Ê32ºÐ¡Ë¤Ï¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç²òÂÎ¶È¤Î¼ÂÂÖ¤äÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¯¥ë¥É·Ï²òÂÎ¶È¼Ô¤ÎÌäÂê¤ò°·¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶È³¦¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¶¶ÀìÌ³¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ï¤¬¼Ò¤Ê¤éÄÚ5Ëü±ß¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ä¤é¤Ê¤¤Êª·ï¤ò¡¢¥¯¥ë¥É·Ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢2Ëü±ßÂæ¤Ç¼õÃí¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤¬¤¢¤ë¡£¼Ò²ñÊÝ¸±¡¢¹©»öÊÝ¸±¡¢¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤ËÈó²ÃÆþ¤Ç¡¢ÉÔË¡½¢Ï«¤äÉÔË¡Åê´þ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüÅö8000¡Á1Ëü5000±ß¤Çºî¶È°÷¤ò¸Û¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤Æ¤âÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×
¡Ö²òÂÎ¹©Ë¡¤ä½Åµ¡¤ÎÁªÄê¤âÌµÃã¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÉ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤Äµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Èºî¶È°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âè»°¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À»àË´¡¢¤±¤¬¡¢ÊªÂ»»ö¸Î¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡2020Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥ë¥É¿Íºî¶È°÷¤Î»àË´»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥ë¥É·Ï¶È¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¯¥ë¥É·Ï¤Î²òÂÎ¶È¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢º¤¤ë¤Î¤ÏÃÏ°è·ÐºÑ¤È¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦È¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö²áÁÂ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏÊý¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Ë¶È¼Ô¤¬1¡¢2¼Ò¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢²òÂÎ¶È¼Ô¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥¯¥ë¥É¿Í¤¬½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢´ØÅì¤Î¾ì¹ç¡¢¶È¼Ô¤âÆ¯¤¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×
¡Ö¤ï¤¬¼Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌ±²È¤Î²òÂÎ¤Ï¡¢º£¤ÏÃÍÃÊ¤ÇÁ´¤¯ÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤é¤º¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬¤¤¤ëÂç¤¤Ê¸ø¶¦·úÃÛÊª¤Î²òÂÎ¤Ê¤É¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌ±²È¤Î²òÂÎ¤â¡¢·úÊª¤Î¹½Â¤¤ä¼þÊÕ´Ä¶¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÄÚ4Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥ë¥É·Ï¶È¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¡£¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤Î¶È¼Ô¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤é¤âÉÔÅö¤Ê¶¥Áè¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡×
¡Ö²òÂÎ¶È³¦¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇµÞÂ®¤ËË¡À°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶È¼Ô¤¬¹¤¬¤ì¤Ðº£¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬Á´ÉôÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦²ñ¼Ò¤òÊÄ¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥«¥Ù
¡¡²¾ÊüÌÈ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢µï½»¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÅÅµ¤ÎÁ¶â¤È¤«¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÀÁµá½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÄÌ±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ï¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Î½Åµ¡¤ÎÌÈµö¤Þ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ö¤«¤·¤¬¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È´ÆÆÄ´±Ä£¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢ÉÔÀµ¾ï¤Ê²òÂÎ¸½¾ì¤òÀ§Àµ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÌäÂê¤Ï´ÆÆÄ´±Ä£¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¯¥ë¥É¿Í¤Î½¢Ï«¤ÏÆþ´ÉÄ£¡¢²òÂÎ¹©»ö¤Ï»ÔÄ®Â¼¤Î´Ä¶²Ý¤ä·úÃÛ»ØÆ³²Ý¡¢¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È½üµî¹©»ö¤ÏÏ«´ð½ð¤¬´É³í¡£¤½¤ì¤¾¤ìÊ¬Ìî¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â²¿¤¬°¤¤¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Áû²»¤Î¶ì¾ð¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤¯¤é¤¤¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤âÃÊ³¬¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃí°Õ¤¹¤ë¤¬¡¢ÅöÁ³½¾¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²òÂÎ¹©»ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ýÆ¬Ãí°Õ¡¢À§ÀµÌ¿Îá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢È³Â§¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¡£²ò·è¤Ë¤Ï¡¢º£¤ÏÆÏ¤±½ÐÀ©¤Î²òÂÎ¹©»ö¤òÁ´Éôµö²ÄÀ©¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¿¤À¤½¤ì¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï»ÔÄ®Â¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡Ë¡µ¬½ç¼é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñÅª¼å¼Ô¤Î¸¢Íø¤ÈÍø±×¤¬¼é¤é¤ì¤ë¡£Ë¡µ¬Ìµ»ë¤Î¾õ¶·¤òµöÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÍø±×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢´í¸±¤Ê¸½¾ì¤ÈÄãÄÂ¶â¤¬ÌîÊü¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÃæ¤Î¼å¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤Î²£¹Ô¤òµö¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡Ãø¼Ô¤Î»°¹¥»á¤ÏÀî¸ý»Ô¤Ê¤É¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥È¥ë¥³¤Ë¤â¼èºà¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ç÷³²¤è¤ê¤â·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤ÇÆüËÜ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ôÇÉ¤À¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤ÏÂ¿¤¤¡£»°¹¥»á¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸Åö¶É¤ÎÏ¢·È¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤òµó¤²¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ô¡¢¸©¡¢·Ù»¡¡¢Æþ´ÉÄ£¤Ë¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¡¢ÀÇÌ³½ð¤ä¡¢ÃÏ¸µ¾¦¹©²ñ¡¢Ì±´ÖÁÈ¿¥¤Ê¤É¤â²Ã¤¨¡¢Äê´üÅª¤ËÏ¢Íí²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÉÔË¡»ÄÎ±¼Ô¤ÎÁ÷´Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¡¢µ¬Â§¤ò¼é¤Ã¤¿À¸³è¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Ï¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤òÅ°Äì¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Àî¸ý¡¢ÏÏ»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ï¹â¤Þ¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Ãá½ø¤Î²¼¤ÇÆüËÜ¤Ëµï¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï¼«¤º¤Èµ¢¹ñ¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸Àè¹Ô¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ÛÌ©¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÎäÀÅ¤Ç¸½¼ÂÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
»°¹¥ÈÏ±Ñ¡Ê¥ß¥è¥·¡¦¥Î¥ê¥Ò¥Ç¡Ë
1959¡Ê¾¼ÏÂ34¡ËÇ¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉôÂ´¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ç¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¡¢¥Ù¥ë¥ê¥óÆÃÇÉ°÷¡£2022Ç¯Âà¼Ò¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥É¥¤¥Ä¥ê¥¹¥¯¡Ù¡Ê»³ËÜ¼·Ê¿¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¡Ø¥á¥ë¥±¥ë¤È±¦·¹²½¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¡Ù¡Ø¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¡£
