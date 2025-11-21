¥»¥«¥ª¥ïFukase¤¬Ç®°¦¤ÎTikToker¡¢1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°ºÆ³«¡ÄÊóÆ»Ä¾¸å¤Ï¿´Ìµ¤¤À¼¤âÄÌ¾ï±¿Å¾¤Î¡È¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¡É
¡¡11·î21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢SEKAI NO OWARI¤ÎFukase¤È20ºÐº¹¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÂôÅÄµþ³¤¤¬TikTok¤ò¹¹¿·¡£Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂôÅÄ¤µ¤ó¤ÈFukase¤µ¤ó¤ÎÇ®°¦¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü¤ËWebÈÇ¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡È¥»¥«¥ª¥ï¥Ï¥¦¥¹¡É¤ÇÆ±À³Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Fukase¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎÎ¾¿Æ¤ä¥»¥«¥ª¥ï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂôÅÄ¤µ¤ó¤ò¾Ò²ðºÑ¤ß¤Ç¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸òºÝ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È20ºÐº¹¡É¤È¤Ê¤ëÇ¯¤Îº¹¸òºÝ¤Ï¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô140Ëü¤ò¸Ø¤ëTikToker¤Ç¡¢10Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÂôÅÄ¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Øseju¡Ù¤ËºßÀÒ¤·¡¢CM¤äYouTube¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤ÏÈà½÷¤ÎTikTok¤Ï¡¢10·î19Æü¤ÎÅê¹Æ¤òºÇ¸å¤Ë1¥«·î°Ê¾å¹¹¿·¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç®°¦È¯³Ð¸å¤Ë¤âÆ°¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11·îÃæ½Üº¢¤«¤éºÆ³«¡£¸½ºß¤Ï2Æü¤Ë1²ó¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ºÇ¿·¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÄÌ¾ï±¿Å¾¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤·¤Ð¤é¤¯Æ°²èÅê¹Æ¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÉü³è´ò¤·¤¤¡Õ
¡Ô³«¤Ä¾¤Ã¤ÆÌµÅ¨¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Õ
¡Ô¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤¤¤Ê¡Õ
¡¡ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤éÇ®°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡ÖÂôÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¥»¥«¥ª¥ï¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢2023Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö»²Àï¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂôÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆFukase¤µ¤ó¤ÏÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£Fukase¤µ¤ó¤Ï½÷À¤«¤é¤â¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÊóÆ»Åö½é¤Ï¿´Ìµ¤¤À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤²¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡TikTok¤ÇÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¿´¤Ï¥¦¥¥¦¥¤À¤í¤¦¡£