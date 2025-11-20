この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けないスーダン内戦、なぜUAEは介入するのか？ 日本では報じられない「金の取引」と地政学的野心

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【UAE】悲惨さ増すスーダン内戦！なぜUAEはスーダン内戦に介入するのか！日本では報道されないUAEの一面」と題した動画を公開。2023年から続くスーダン内戦の深刻な現状と、アラブ首長国連邦（UAE）がこの内戦に介入する背景について解説した。



動画の冒頭でモハP氏は、スーダン内戦の死者が15万人、難民が1100万人を超え、ガザに匹敵するほどの悲惨な状況になっていると指摘。この内戦で政府軍と戦う準軍事組織「RSF（即応支援部隊）」を、かねてからUAEが支援しているという、日本ではほとんど報じられない事実に焦点を当てた。



モハP氏によると、スーダン内戦は政府軍とRSFという2つの勢力の対立である。政府軍は、長期独裁政権であったバシール政権がクーデターで倒れた後、暫定政権をさらに武力で倒して成立した組織である。一方のRSFは、バシール政権時代にダルフール紛争でジェノサイド（集団殺害）を行ったとされる民兵組織「ジャンジャウィード」が前身であり、その後、政府の準軍事組織として格上げされた経緯を持つ。現在の内戦は、これら2つの軍事組織による権力闘争が本質であると氏は解説した。



では、なぜUAEはRSFを支援するのか。モハP氏はその理由を2つ挙げる。一つは「金の取引」である。スーダンは古くから金が採れる国であり、RSFはその金鉱山を管理し、UAEに輸出することで資金を得ているという。もう一つの理由は「アフリカでのプレゼンス拡大」であり、紅海に面した戦略的要衝であるスーダンへの影響力を確保したいというUAEの地政学的な思惑があると指摘した。



氏は、この内戦が単なる国内の争いではなく、政府軍を支援するエジプトやトルコ、両サイドと取引するロシアなど、大国の思惑が絡み合う複雑な代理戦争の様相を呈していると説明。「どちらが正義でどちらが悪、そんな単純なものではない」と述べ、多角的な視点で国際情勢を見ることの重要性を訴えた。