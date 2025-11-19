注目のオムレツレシピ10選〜定番から包まない新食感まで！卵をきれいに焼くコツも要チェック
卵料理の定番「オムレツ」は手軽に作れてアレンジが効くため、ぜひマスターしておきたい料理のひとつ。昔ながらのひき肉入りはもちろん、近年はオープンオムレツなどの包まない系も人気です。
そこで今回は、定番から個性派まで絶品「オムレツ」レシピをお届け。
どれも身近な材料で作れ、オムレツの魅力を再発見できること間違いなしです。ぜひ参考にしてください
■簡単キレイ「モッツァレラのオープンオムレツ」の作り方
とろ〜りチーズと卵の相性抜群！ 炒めた具材と卵液を混ぜたら、オーブンでじっくり焼きましょう。包まないからコツいらずで、見た目がとっても華やかです。人数分が一度に作れるため、忙しい日やおもてなしにも大活躍しますよ。
■オムレツの＜定番・アレンジ＞レシピ7選
オムレツは具を変えるだけでアレンジ自在。朝食はもちろん、夕食のおかずやおつまみとしても楽しめます。
冷蔵庫の定番食材が満足おかずに大変身！ ふわとろ卵とネバネバ納豆が絶妙にマッチし、大人も子どももペロリと完食できます。チーズやニンニクも入って、お酒のアテにも最高です。刻み海苔を散らせば、ビジュアルも良く仕上がります。
とろ〜り和風あんかけにして、ごちそう感UP！ 冷えた体が芯から温まり、小松菜がたっぷりおいしく食べられます。ご飯にのせて食べても絶品です。しっかりボリュームがあるので、肉や魚がない日のメインおかずにも役立ちます。
小さめのフライパンに卵液を流して丸く焼き上げます。炒めたキャベツの甘みと食感が卵とよく合い、ベーコンの塩気もミックスされて大満足。ケチャップならおかずに、マヨネーズならおつまみにも最適です。
ひき肉と玉ネギを薄焼き卵で包む、昔ながらのオムレツです。卵液に牛乳を加えることで、まろやかでしっとりと仕上がります。デミグラス風ソースをかけるため、ご飯にもパンにも好相性です。
お肉の旨味が感じられ、しっかり味で何もつけなくてもおいしいと好評！ お皿に盛り、温かいうちにキッチンぺーパーなどで包んで形を整えましょう。少ないお肉でもボリュームが出て、食べ応え抜群です。
たっぷりのホウレン草を入れて栄養満点にしましょう。粉チーズでコクをプラスすることで、お子様もおいしく食べられます。フライパンで蒸し焼きにするだけなので、包むのが苦手な方でも大丈夫。彩り鮮やかで、お弁当にもおすすめです。
おうち飲みに居酒屋風オムレツはいかがですか？ ピリ辛の豚キムチとふんわり卵が驚くほど合い、ビールがグイグイ進みます。お好み焼きっぽい味わいで、ソースやマヨネーズをかけて食べると最高です。
■オムレツの卵をきれいに焼くコツ
まず大切なのは、卵白と卵黄をよく混ぜ合わせること。泡立て器でよく混ぜ、ザルで濾しておくと、きめが整ってムラのない鮮やかな黄色に仕上がります。
フライパンに卵液を流し込んだら、スクランブルエッグを作るイメージで絶えず混ぜましょう。半熟状態の卵にひだを作ることで、中にたくさんの層と空洞が生まれてふわふわに仕上がりに。ぜひ試してみてくださいね。
(川原あやか)
そこで今回は、定番から個性派まで絶品「オムレツ」レシピをお届け。
どれも身近な材料で作れ、オムレツの魅力を再発見できること間違いなしです。ぜひ参考にしてください
■簡単キレイ「モッツァレラのオープンオムレツ」の作り方
とろ〜りチーズと卵の相性抜群！ 炒めた具材と卵液を混ぜたら、オーブンでじっくり焼きましょう。包まないからコツいらずで、見た目がとっても華やかです。人数分が一度に作れるため、忙しい日やおもてなしにも大活躍しますよ。
モッツァレラのオープンオムレツ
【材料】（4人分）
モッツァレラチーズ(ミニ) 1袋
ベーコン 4~5枚
ジャガイモ 2個
玉ネギ 1個
トマト 1個
バジル(生) 10枚
<卵液>
卵 5個
生クリーム 大さじ 3
塩コショウ 少々
サラダ油 大さじ 1
ケチャップ 適量
【下準備】
1、ミニモッツァレラチーズはザルに上げて水気をきり、半分に切る。
2、ベーコンは幅1cmに切る。
3、ジャガイモは皮をむいて5mm角に切って、たっぷりの水と鍋に入れて強火にかける。煮立ったら火を弱め、2〜3分位ゆでてザルに上げる。
4、玉ネギは粗いみじん切りにする。
5、トマトはヘタをくり抜き、1cm角に切る。
6、バジルは手でちぎる。
7、＜卵液＞の材料をよく混ぜ合わせる。
8、オーブンを200℃に予熱しておく。
9、耐熱容器に分量外のサラダ油を薄くぬる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を強火で熱し、ジャガイモ、玉ネギを炒め合わせる。玉ネギが透き通ってきたらベーコンを加えて炒め合わせる。
2、全体に炒められたらトマトを加え、塩コショウをしてトマトが少し煮崩れるまで煮込む。
3、＜卵液＞に(2)とバジルを加え、混ぜ合わせる。耐熱容器に流し込み、ミニモッツァレラチーズをのせる。200℃に予熱しておいたオーブンに入れ、表面に焼き色が付くまで15〜20分焼く。
4、少し冷めたら、容器から取り出して4等分に切り分け、器に盛る。お好みでケチャップをつけていただく。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
【材料】（4人分）
モッツァレラチーズ(ミニ) 1袋
ベーコン 4~5枚
ジャガイモ 2個
玉ネギ 1個
トマト 1個
バジル(生) 10枚
<卵液>
卵 5個
生クリーム 大さじ 3
塩コショウ 少々
サラダ油 大さじ 1
ケチャップ 適量
【下準備】
1、ミニモッツァレラチーズはザルに上げて水気をきり、半分に切る。
2、ベーコンは幅1cmに切る。
3、ジャガイモは皮をむいて5mm角に切って、たっぷりの水と鍋に入れて強火にかける。煮立ったら火を弱め、2〜3分位ゆでてザルに上げる。
4、玉ネギは粗いみじん切りにする。
5、トマトはヘタをくり抜き、1cm角に切る。
6、バジルは手でちぎる。
7、＜卵液＞の材料をよく混ぜ合わせる。
8、オーブンを200℃に予熱しておく。
9、耐熱容器に分量外のサラダ油を薄くぬる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を強火で熱し、ジャガイモ、玉ネギを炒め合わせる。玉ネギが透き通ってきたらベーコンを加えて炒め合わせる。
2、全体に炒められたらトマトを加え、塩コショウをしてトマトが少し煮崩れるまで煮込む。
3、＜卵液＞に(2)とバジルを加え、混ぜ合わせる。耐熱容器に流し込み、ミニモッツァレラチーズをのせる。200℃に予熱しておいたオーブンに入れ、表面に焼き色が付くまで15〜20分焼く。
4、少し冷めたら、容器から取り出して4等分に切り分け、器に盛る。お好みでケチャップをつけていただく。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
■オムレツの＜定番・アレンジ＞レシピ7選
オムレツは具を変えるだけでアレンジ自在。朝食はもちろん、夕食のおかずやおつまみとしても楽しめます。
納豆チーズオムレツ
冷蔵庫の定番食材が満足おかずに大変身！ ふわとろ卵とネバネバ納豆が絶妙にマッチし、大人も子どももペロリと完食できます。チーズやニンニクも入って、お酒のアテにも最高です。刻み海苔を散らせば、ビジュアルも良く仕上がります。
小松菜の和風あんかけオムレツ
とろ〜り和風あんかけにして、ごちそう感UP！ 冷えた体が芯から温まり、小松菜がたっぷりおいしく食べられます。ご飯にのせて食べても絶品です。しっかりボリュームがあるので、肉や魚がない日のメインおかずにも役立ちます。
キャベツオムレツ
小さめのフライパンに卵液を流して丸く焼き上げます。炒めたキャベツの甘みと食感が卵とよく合い、ベーコンの塩気もミックスされて大満足。ケチャップならおかずに、マヨネーズならおつまみにも最適です。
ひき肉と玉ネギのシンプルオムレツ
ひき肉と玉ネギを薄焼き卵で包む、昔ながらのオムレツです。卵液に牛乳を加えることで、まろやかでしっとりと仕上がります。デミグラス風ソースをかけるため、ご飯にもパンにも好相性です。
牛ひき肉のシンプルオムレツ
お肉の旨味が感じられ、しっかり味で何もつけなくてもおいしいと好評！ お皿に盛り、温かいうちにキッチンぺーパーなどで包んで形を整えましょう。少ないお肉でもボリュームが出て、食べ応え抜群です。
ホウレン草入りスペインオムレツ
たっぷりのホウレン草を入れて栄養満点にしましょう。粉チーズでコクをプラスすることで、お子様もおいしく食べられます。フライパンで蒸し焼きにするだけなので、包むのが苦手な方でも大丈夫。彩り鮮やかで、お弁当にもおすすめです。
豚キムオムレツ
おうち飲みに居酒屋風オムレツはいかがですか？ ピリ辛の豚キムチとふんわり卵が驚くほど合い、ビールがグイグイ進みます。お好み焼きっぽい味わいで、ソースやマヨネーズをかけて食べると最高です。
■オムレツの卵をきれいに焼くコツ
まず大切なのは、卵白と卵黄をよく混ぜ合わせること。泡立て器でよく混ぜ、ザルで濾しておくと、きめが整ってムラのない鮮やかな黄色に仕上がります。
フライパンに卵液を流し込んだら、スクランブルエッグを作るイメージで絶えず混ぜましょう。半熟状態の卵にひだを作ることで、中にたくさんの層と空洞が生まれてふわふわに仕上がりに。ぜひ試してみてくださいね。
(川原あやか)