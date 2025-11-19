モッツァレラのオープンオムレツ【材料】（4人分）モッツァレラチーズ(ミニ) 1袋ベーコン 4~5枚ジャガイモ 2個玉ネギ 1個トマト 1個バジル(生) 10枚<卵液>卵 5個生クリーム 大さじ 3塩コショウ 少々サラダ油 大さじ 1ケチャップ 適量【下準備】1、ミニモッツァレラチーズはザルに上げて水気をきり、半分に切る。2、ベーコンは幅1cmに切る。3、ジャガイモは皮をむいて5mm角に切って、たっぷりの水と鍋に入れて強火にかける。煮立ったら火を弱め、2〜3分位ゆでてザルに上げる。4、玉ネギは粗いみじん切りにする。5、トマトはヘタをくり抜き、1cm角に切る。6、バジルは手でちぎる。7、＜卵液＞の材料をよく混ぜ合わせる。8、オーブンを200℃に予熱しておく。9、耐熱容器に分量外のサラダ油を薄くぬる。【作り方】1、フライパンにサラダ油を強火で熱し、ジャガイモ、玉ネギを炒め合わせる。玉ネギが透き通ってきたらベーコンを加えて炒め合わせる。2、全体に炒められたらトマトを加え、塩コショウをしてトマトが少し煮崩れるまで煮込む。3、＜卵液＞に(2)とバジルを加え、混ぜ合わせる。耐熱容器に流し込み、ミニモッツァレラチーズをのせる。200℃に予熱しておいたオーブンに入れ、表面に焼き色が付くまで15〜20分焼く。4、少し冷めたら、容器から取り出して4等分に切り分け、器に盛る。お好みでケチャップをつけていただく。【このレシピのポイント・コツ】ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。