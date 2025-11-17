King & Prince（郄橋海人さん、永瀬廉さん）が、「King & Princeとうちあげ花火2025」を千葉県・ZOZOマリンスタジアムで開催。好評を博した去年よりもスケールアップしたプログラムで観客を沸かせました。



【写真を見る】【 King & Prince 】 郄橋海人の涙は 「めっちゃおもろかった」 永瀬廉は笑顔で 「彼、今日も泣きます」 【 キンプリ 】





2回目ということで、永瀬さんは“毎年やりたいねと話しているくらい去年楽しかったので、嬉しいです”と、笑顔。郄橋さんも“めちゃくちゃ幸せです。ファンの皆さんと同じ方向を向くことができるのが新鮮で、みんなと同じ気持ちなんだろうなって思うことが嬉しい。キンプリを語る上では欠かせないイベントになってきている”と、嬉しそうに語りました。







この日はイベント2日目ということで、1日目に泣いていたことを記者からツッコまれた郄橋さんは“泣いているのは僕です”と照れ笑いを浮かべつつ“このイベントは本当に素敵。自分たちじゃなくて、花火が主役なんですよ。美しい景色とKing & Princeの音楽をすごく深く楽しんでもらう。だから自分も久しぶりに聴いた曲で「この曲こんなに良かったんだ」と気づいたりとか。みんなと一緒に見てるこの空間って尊いなと思って。あらためて、King & Princeの楽曲を自分が愛していることを再確認しましたし、守っていかなきゃなと覚悟が芽生えた”と、熱弁。



それを聞いていた永瀬さんは、郄橋さんが話し終えると、すかさず“みなさんご安心ください。彼、今日も泣きます”と茶々を入れて笑いを誘っていました。



郄橋さんは、その永瀬さんの茶々に“いまの言葉で我慢できそう”と笑いつつ“泣いたら美しく撮ってください”と、報道陣にコメント。その流れで「きのうは（郄橋さんの涙を）隣で見ていて美しかった？」と聞かれた永瀬さんは、“めっちゃおもろかったですね。そういう感情も理解できるんですけど、「泣いてておもろ」ってなっちゃいました”と話し、再び笑いを起こしていました。







そんな永瀬さんは、記者から「今年中にやっておきたいこと」を聞かれると、“やり尽くしたかな”としつつ、年末のスケジュールに思いを馳せながら“年末まで風邪をひかないってことをやりたい。丁寧な暮らしをやり続けたい”と、目標を告白。「どんな丁寧な暮らし？」と追撃されると、“むちゃむちゃ味噌汁飲みます、ワカメの”と、笑顔で答えていました。



