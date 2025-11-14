しまむらの「超サプライズセール」は11月15日スタート！コスパ最強ハッピーバッグに限定ノベルティ配布などお得が盛りだくさん。
ファッションセンターしまむらでは2025年11月15日から、「超サプライズセール」を開催します。
これは爆買い不可避...
セール期間中は、ここだけのお得なイベントが盛りだくさん。
アウター、インナー、寝具・インテリアまで、幅広いジャンルのお得な「ハッピーバッグ」を数量限定で販売。
前日の14日からはタイムセールを実施。タイムセール限定の"超サプライズ特価商品"が登場します。
・11月14日（金）18時〜
・11月15日（土）10時〜
・11月15日（土）13時〜
・11月15日（土）16時〜
さらに、11月15日限定で「タイムジャック」ノベルティがもらえるプレゼントキャンペーンを開催。しまむらアプリ会員証を提示し、5000円以上購入した人が対象です。
・11月15日（土）10時〜 ステンレスボトル
・11月15日（土）13時〜 乾電池式ワイヤレスマウス
・11月15日（土）16時〜 充電式カイロ
いずれのノベルティも各店舗30個限定、1会計につき1点限り。
なくなり次第終了なので、気になる人はお早めに。
（東京バーゲンマニア編集部）