しまむらの「超サプライズセール」は11月15日スタート！コスパ最強ハッピーバッグに限定ノベルティ配布などお得が盛りだくさん。

ファッションセンターしまむらでは2025年11月15日から、「超サプライズセール」を開催します。

これは爆買い不可避...

セール期間中は、ここだけのお得なイベントが盛りだくさん。

アウター、インナー、寝具・インテリアまで、幅広いジャンルのお得な「ハッピーバッグ」を数量限定で販売。

前日の14日からはタイムセールを実施。タイムセール限定の"超サプライズ特価商品"が登場します。

・11月14日（金）18時〜

・11月15日（土）10時〜

・11月15日（土）13時〜

・11月15日（土）16時〜

さらに、11月15日限定で「タイムジャック」ノベルティがもらえるプレゼントキャンペーンを開催。しまむらアプリ会員証を提示し、5000円以上購入した人が対象です。

・11月15日（土）10時〜 ステンレスボトル

・11月15日（土）13時〜 乾電池式ワイヤレスマウス

・11月15日（土）16時〜 充電式カイロ

いずれのノベルティも各店舗30個限定、1会計につき1点限り。

なくなり次第終了なので、気になる人はお早めに。

