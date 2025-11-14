【ラブブ】ぬいぐるみペンダントが再入荷！さらにアルファベットペンダントもゲットの大チャンス

中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」のぬいぐるみが欲しい人に朗報！

2025年11月14日現在、人気アイテム「THE MONSTERS Big into Energy シリーズ ぬいぐるみペンダント」（1ピース2750円）が再販売中です。

また、「THE MONSTERS Pin for Love シリーズ アルファベットペンダント」（1ピース1485円）も販売中なので、合わせてチェックしてみて。

エナジーは中身のヒントあり

Big into Energy シリーズは、グラデーションカラーが"ゆめかわいい"シリーズです。ブラインド形式での販売で、ノーマル6種＋シークレット1種のいずれかが入っています。シークレットタイプが当たる確率は1／72なので、当たったらかなりラッキーですよ。

今回は「POP NOW」という、比較的新しい形式での販売です。通常届くまで中身がわからないブラインド商品ですが、「POP NOW」では購入前に中身のヒントを得ることができます。また、支払い後にオンラインで中身を開封するため、手元に届く前に中身がわかります。

商品をカゴに入れて支払いへ進む一般的な購入方法とは異なるため、慣れないうちは戸惑うかもしれません。うまく使いこなせば、目当てのラブブを狙いやすくなりますよ。

一方で、「THE MONSTERS Pin for Love シリーズ アルファベットペンダント」もラブブ好きなら見逃せないアイテムです。発売当初は直営店限定でしたが、公式オンラインストアにも登場しました。

ブラインド形式での販売です。「A-M」が含まれる商品と、「N-Z」が含まれる商品があります。かぶりなしの14種入りの「アソートボックス」は各2万790円です。

最遅発送は12月22日となっています。クリスマスには届きそうですね。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）