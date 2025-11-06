苦しい恋になるだけ。男性が「モラハラタイプ」かを見抜く方法
好きな男性ができても、「本当に好きになっていいのかな？」と迷いが生じる瞬間ってありませんか？
もしかしたら、男性が何かしら問題を抱えていることに女性のカンが働いているのかも。
そこで今回は、男性が「モラハラタイプ」かを見抜く方法を紹介します。
嫉妬しがちで疑り深いところがある
嫉妬心が強く、人を信用するよりも、まずは人を疑うような性格の男性がモラハラタイプの可能性が高いです。
そういう男性とは信頼関係を築くのはなかなか困難なので、恋人関係になるのは避けた方が賢明かもしれません。
いつも上から目線でいる
いつも上から目線の男性も、モラハラタイプの可能性大。
基本的に他人にマウントを取ることで自分のプライドや承認欲求を満たしている男性なので、自慢や他人を見下すような言動が多く、幸せな時間を一緒に過ごせるイメージが湧かないでしょう。
また、そういう男性と恋愛関係になると、主従関係をハッキリさせようとしてくるので要注意です。
モラハラタイプの男性と交際したところで苦しいだけですし、その性格を変えることも難しいので、もし好きな男性に今回紹介した特徴が見られるならその恋は諦めた方が良いかも知れませんよ。
🌼なる早で関係を断つべき。身勝手な「DV＆モラハラ予備軍な男」の特徴