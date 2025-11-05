最大65％OFF！BLUETTI「ブラックフライデーセール 2025」
ポータブル電源とクリーンエネルギー分野のパイオニア、BLUETTIは、年内最大の特別セール「BLUETTI ブラックフライデーセール 2025」を開催します！
BLUETTI公式サイトでは2025年11月3日(月)から12月1日(月)まで、BLUETTI Amazonストアでは2025年11月21日(金)から12月1日(月)までの期間、最大65％OFFの特別価格で製品が提供されます。
BLUETTI「ブラックフライデーセール 2025」
BLUETTI 公式ストア
開催期間：2025年11月3日(月)〜2025年12月1日(月)
BLUETTI Amazon店
開催期間：2025年11月21日(金)〜2025年12月1日(月)
一年の締めくくりに、“お得さ”と“安心”を届けるBLUETTIのブラックフライデーセール！
高性能・高信頼設計を実感いただける製品が特別価格で多数用意されています。
特に、今秋新たに登場した環境配慮型モデル「AORA 100 V2(Bio-Based Plastics)」や、新色が追加された「AORA 30 V2」が、今回のセールで特にお得に求められます。
さらに、キャンペーン期間中、5万円以上の購入時にプロモーションコードを入力すると、さらに5％OFFになります☆
BLUETTI公式ストアでは期間限定のタイムセールも実施され、新製品「AORA 10」などが追加5％OFFで購入可能です。
AORA 30 V2 + 100Wソーラーパネルセット
価格：39,800円(税込) (27％OFF)
※BLUETTI公式サイト対象
コンパクトながらパワフルな「AORA 30 V2」と100Wソーラーパネルのセットです。
アウトドアや防災用にも最適です。
AORA 100 V2(Bio-Based Plastics)+ Charger 1セット
価格：85,000円(税込) (51％OFF)
※BLUETTI公式サイト対象
環境に優しいバイオベース素材を採用した注目の新モデル「AORA 100 V2」とCharger 1のセット。
今秋登場したばかりのモデルが、お得な価格で登場です！
Elite 200 V2 + 200Wソーラーパネルセット
価格：129,800円(税込) (40％OFF)
※BLUETTI公式サイト対象
大容量ポータブル電源「Elite 200 V2」と200Wソーラーパネルのセット。
さらに、ハンドクリーナー無料進呈キャンペーンも実施中です。
Apex 300 + 200Wソーラーパネルセット
価格：210,000円(税込) (46％OFF)
※BLUETTI公式サイト対象
ご家庭の蓄電にも最適な「Apex 300」とソーラーパネルのセットです。
購入者には、折りたたみ式大容量トロリーが無料進呈されます！
日常の電力サポートから非常時の備えまで、頼れるBLUETTI製品をお得に試せるチャンスです。
BLUETTIが開催する、年内最大の「ブラックフライデーセール 2025」の紹介でした。
※セール価格は時期・店舗により異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。
