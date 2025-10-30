10月も終わりに近づき、朝晩を中心に冷え込みが強まって、衣替えや冬支度が進んでいます。今年の冬物商戦の動きを取材しました。

【写真を見る】冬物商戦本格化 省スペース＆省エネ家電が人気 肉球型カイロも登場

大分市のグッデイ大在店は、石油ファンヒーターや湯たんぽなど、およそ100点の冬アイテムの販売を10月から始めています。

（グッデイ大在店売場係・中間和希さん）「今年は寒くなる時期が遅れたこともあり、商品が動き出すまでに時間がかかっていますが、気温が下がれば、売れ行きが伸びる商材です」

暖房器具中でも、電気代対策やすぐに暖かい風が出ることなどから、電気ファンヒーターの問い合わせが増えているということです。

（中間和希さん）「パカっと開けるのが特徴で、使う用途に合わせて折り方を変えたり、片側だけをつけたりできるので、幅広い使い方ができます」

今年は、インテリアになじみやすいコンパクトサイズで、シンプルな色合いのものが多いこと。壁掛けタイプや吹き出し口が広いタイプも取り扱っています。

また、外出時には、繰り返し使える充電式カイロがおすすめということです。

（中間和希さん）「見た目がかわいらしく、電源を入れるとすぐに発熱して使えるのが魅力です」

肉球型の充電式カイロも登場

猫の肉球型の充電式カイロは、45度から53度まで3段階で温度調節ができ、最大4時間使用できます。軽くて持ちやすく、バッグに入れてもかさばらないのが特徴です。

このほか、ヒーターを内蔵したぬいぐるみや、電気不要のポケットこたつがこの冬に人気を集めそうです。

（中間和希さん）「機能面だけでなく、省スペースを意識したりデザイン性を意識した商品など、選択肢が増えているので、店舗で実際に使い心地を確かめてほしい」

店頭の冬の訪れを感じる季節。今年は、機能性と暖かさを両立した商品に注目が集まりそうです。