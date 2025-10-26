プレミアリーグ第9節ブレントフォード対リヴァプールの一戦が行われ、3-2でホームチームが勝利を手にした。



またもやアルネ・スロット監督のチームが敗れてしまった。公式戦では直近のCLフランクフルト戦で勝利しており、連敗阻止となったが、リーグ戦での連敗はまだまだ続いている。



これでリヴァプールは6位に後退。現時点での首位アーセナルとの勝ち点差は4ポイント、26日に行われるアーセナル対クリスタル・パレス戦次第ではさらにこの差が広がる可能性がある。





スロット監督は試合後の記者会見で現在の苦戦理由を問われ、以下のコメントを残した。『Sky Sports』が伝えている。「(苦戦理由は)たくさんある。我々は特定のプレイスタイルを持つチームに対して、まだ答えが見つかっていない。開始5分で1点のリードを許すようでは厳しい。今日も調子が悪かったとしても、2ゴールを決めることができた」スロット監督が語った特定のプレイスタイルというのは、ロングボールとローブロックの守備だ。ロングボールはプレミアでのトレンドとなっており、ブレントフォードがそのトレンドを作り上げたといっても過言ではない。リヴァプールは試合前日のトレーニングではロングボール対策にかなり時間を使ったようだが、それでもロングボールから失点を許している。ローブロックについても、今季は引いた守備を行うチームの攻略に苦労しており、前がかりになったところをカウンターでひっくり返されしまった。昨季はリーグ優勝するも、今季は一転して苦戦のシーズンとなっているリヴァプール。チームのエースであるモハメド・サラーにゴールが生まれたことはポジティブな要素といえるが、ここから巻き返すことはできるのだろうか。