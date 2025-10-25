大谷翔平らのドジャース、WS連覇を狙う！吉田と山根のLAギャラクシーも競技を超えて応援 「グッドラック」

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャース。MLB連覇を目指して、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズを24日から戦う。

そうしたなか、同じくロスを本拠地とする吉田麻也と山根視来の元日本代表コンビが所属するMLSのLAギャラクシーも「レッツゴー、ドジャース。グッドラック」とエールを送っていた。

山根が着ているのは、今シーズン限りで引退するドジャースの名左腕、クレイトン・カーショウのユニフォーム（背番号22）。

37歳のカーショウは、2008年からドジャース一筋でプレーしてきたスターで、2008〜2011年までドジャースに所属した黒田博樹氏を慕っていたことでも知られる。

なお、山根と吉田のギャラクシーは、昨シーズン10年ぶりに全米王者になったが、今シーズンは西地区15チーム中14位と低迷し、すでにシーズンが終了。

また、ギャラクシーだけでなく、韓国代表FWソン・フンミンが所属するMLSのロサンゼルスFC、八村塁が所属するNBAロサンゼルス・レイカーズも「グッドラック」と同じ街を本拠地とするドジャースにエールを送っている。