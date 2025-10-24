チェスの元世界チャンピオン、ウラジーミル・クラムニクさん＝２０１９年/Iliya Pitalev/Sputnik via AP/FILE

（ＣＮＮ）チェスのグランドマスターだったダニエル・ナロディツキーさんが２９歳で急死した経緯をめぐり、国際チェス連盟（ＦＩＤＥ）は、元世界チャンピオンのウラジーミル・クラムニクさんがいじめや嫌がらせの疑いで調査を受けていると発表した。

ナロディツキーさんは米サンフランシスコ出身。２０日にノースカロライナ州シャーロットのチェス団体を通じて死亡が伝えられた。死因は発表されていない。

クラムニクさんは２０００〜０７年のグランドマスターで世界チャンピオンだった。ナロディツキーさんについては、オンラインゲームで不正行為を行っているとして繰り返し非難していた。

ナロディツキーさんは不正を否定しており、死亡前の最後のＴｗｉｔｃｈ（ツイッチ）配信では、クラムニクさんに非難されたことが心に重くのしかかっていると告白。「クラムニクの件があって以来、自分がうまくいき始めると、みんなから悪意があると思われている気がする」「問題は、その影響が残り続けていることだ」と打ち明けていた。

一方、クラムニクさんは、自分に過ちはなかったと強調しており、２３日には「あらゆる隠蔽（いんぺい）工作の中でも、この状況に関する真実と、この悲劇の原因が明らかにされることを望む」とＸ（旧ツイッター）に投稿した。

ＦＩＤＥのアルカジー・ドゥボルコビッチ会長は２２日、ＣＮＮの番組の中で「ウラジーミル（クラムニクさん）の主張は無謀かつ事実無根」との見解を示し、ＦＩＤＥのフェアプレー委員会が調査にあたっていると説明。「スポーツにおいて、特にチェスにおいては、一切のいじめや嫌がらせは容認できない」と強調した。

その上で、クラムニクさんに対しては「どんな処分もあり得る」と述べ、最終的な判断は倫理委員会に委ねるとした。

ＦＩＤＥが２２日に発表した声明の中でドゥボルコビッチ会長は、「最近は、チェス界内部での公の論争が許容範囲を逸脱し、人々の評判だけでなく健康まで傷つけることがあまりに多い」と指摘。「そうなると話し合いが嫌がらせやいじめになり、個人攻撃になる。現在の環境で特に憂慮すべき状況だ」とした。

クラムニクさんについてはこれまでの功績をたたえた上で、「偉大な功績に付随する高い基準は、公平性と敬意の原則を守り、このスポーツのアンバサダーである責任も伴う」とした。

ＦＩＤＥの調査について、クラムニクさんはロシアのマッチＴＶのインタビューの中で「侮辱」「不公平」と形容。「私に対する嫌がらせの恥ずべきキャンペーンを展開している」と訴え、「ＦＩＤＥがこうした声明を発表したこと自体、道徳的観点からも、法的観点からも容認できない」と付け加えた。

ＡＰ通信によると、クラムニクさんは昨年１０月、実質的な証拠を示さないまま、ナロディツキーさんがオンラインチェスで不正行為を行っているとして非難し始めた。

ナロディツキーさんの死後、ほかの選手からもクラムニクさんに対する非難が噴出している。世界チャンピオン５回のマグヌス・カールセンさんはクラムニクさんの行為を「最悪」と形容。世界ランキング２位の中村光さんは、ナロディツキーさんが不正を行っていたという主張を「ｎｏｎｓｅｎｓｅ（ありえない）」「ｉｎｓａｎｅ（常軌を逸している）」と形容した。

クラムニクさんは以前から、オンラインチェスの世界で不正が横行していると主張し、今年に入って「チェスのフェアプレー」を訴える募金運動を始めていた。