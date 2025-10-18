´Ú¹ñ¡¢º´ÅÏ¶â»³¤Ç11·î¤Ë¼°Åµ¡¡ÆÈ¼«³«ºÅ¡¢ÃóÆüÂç»È¤¬¸ÀµÚ
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤ÎÍû³ÒÃóÆüÂç»È¤Ï18Æü¡¢¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë´Ú¹ñÆÈ¼«¤Î¼°Åµ¤òºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢11·î²¼½Ü¤Ë³«¤¯¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÏÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤Î¶¯À©Ï«Æ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢¿·³ã¸©¤Ê¤É¤¬9·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÄÉÅé¼°¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤ÏÅìµþ¤ÎÂç»È´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤Î¹ñÀ¯´Æºº¤Ç¡Ö»þ´ü¤Ï11·î²¼½Ü¤´¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Îò»ËÌäÂê¤ÇÆüËÜ¤Ë¾ùÊâ¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢Æü´Ú¡¢ÆüÊÆ´Ú´Ø·¸¤Î½ÅÍ×À¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÏºòÇ¯11·î24Æü¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿ÄÉÅé¼°¤Ë»²²Ã¤»¤º¡¢Íâ25Æü¤ËÆÈ¼«¤ÎÄÉÅé¹Ô»ö¤ò³«¤¤¤¿¡£