今日17日(金)は近畿や東海を中心に猛烈な暑さが続き、東北や北海道でも最高気温35℃以上の猛暑日になる所があるでしょう。3連休明けは名古屋で39℃と、酷暑日(最高気温40℃以上)に迫る暑さが予想され、熱中症に警戒が必要です。全国的に暑さが続く秋田県は今年初の熱中症警戒アラート今日17日(金)は、近畿や東海を中心に最高気温35℃以上の所が多くなり、京都は38℃、大阪や岐阜などで37℃まで上がるでしょう。東北と北海道も内