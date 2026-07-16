約1000種類の美容法を試し、“美のカリスマ” としてテレビに引っ張りだこのMEGUMI。ただ、現役の医師が、MEGUMIが紹介したほうれい線に関するマッサージに異論を唱え、SNSをざわつかせている。発端となったのは、7月11日に栃木県宇都宮市の美容外科クリニック「Leap beauty clinic』統括部長の土門駿也氏がXに投稿したポスト。土門氏は、過去にMEGUMIが出演した番組の切り抜き動画を貼り、《美容外科医として言いたい。これや