ＮＨＫは１７日、サッカー日本代表の森保一監督が１９日（日本時間２０日午前４時）の北中米Ｗ杯決勝のアルゼンチンＶＳスペイン（ニューヨーク・ニュージャージー競技場）の中継現地ゲストとして出演すると発表した。森保監督は試合の前後やハーフタイムなどに出演する予定。なお、決勝の現地解説は柿谷曜一朗氏、林陵平氏が担当。今大会に出場した日本代表ＤＦ・谷口彰悟が国内のスタジオゲストを務める。同局は２０日午前