優勝を目指したサッカー日本代表は、ベスト32でブラジルに敗れ、惜しくも敗退。サムライブルーのワールドカップでの戦いはNHK・民放・DAZNで連日届けられた。【写真】居酒屋解説といぶし銀のツッコミを披露した「名タッグ」試合の熱い展開を解説者として言語化する人、応援や抗議で声を上げ盛り上げる伝説的選手、詳しすぎるタレント、知らなすぎるタレント、中継や関連番組には多くの解説者らが出演。その中でも良かった&