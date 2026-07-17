FUJIWARAの藤本敏史が、ゲームの実況配信で炎上した過去を明かした。プレイではないムービー部分をスキップしたところ、ゲームのファンから猛批判を浴びたそうで……。 【TVer】土屋アンナ、ごきぶりホイホイを家の外に設置!? 大量捕獲に「呼びつけてるやん！」 7月15日（水）放送の「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）には、土屋アンナ、陣内智則、FUJIWARAの藤本敏史、スリムクラブが出