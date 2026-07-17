米国は16日（現地時間）、イランを標的とした空爆を6日連続で実施した。ホワイトハウスは、イランが米国との対話を求めていると主張した一方、イランは中東で米軍が駐留する周辺国への報復攻撃を続けるとともに、原油の代替輸送ルートとなっている紅海の航路まで封鎖する可能性を示唆している。米中央軍（CENTCOM）はこの日、X（旧ツイッター）を通じて、「米東部時間午後2時、米軍はイランに対する夜間空爆を6日連続で開始した」