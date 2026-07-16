Android版の「モバイルPASMO」アプリが起動できない障害が起きている。 チャージ済みの残高や購入済みの定期券は通常通り利用できる。iPhone向けのアプリは今回の障害の影響を受けていない。JR東日本の「モバイルSuica」でも、同様の障害が発生している。 16日午前には、外部のクレジットカードシステムの障害の影響でチャージなどがしづらい事象が発生していた。また、同日夕方ごろには、AWS（A