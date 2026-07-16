タレント・つるの剛士（51）が16日までに自身のインスタグラムを更新。次女とのオフショットを披露し反響を呼んでいる。つるのは「ひとりで立てなかったのにね。。次女、本日19歳」と書き出し、次女・おとさんがつるのにつかまり立ちする幼少期の2ショット、誕生日を祝う最近の2ショットを披露。「おーちゃん、誕生日おめでとう！翔け！世界！パパはおーちゃんの大成功を宇宙イチ応援してる」とつづった。これにファンからは