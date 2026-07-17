メジャーは日本時間18日、後半戦がスタート。大谷翔平（32）のドジャースはいきなり東海岸遠征で、ヤンキース、フィリーズ、メッツと9試合行う。【もっと読む】32歳の大谷翔平に重なる“晩年”のゴジラ借金17で地区最下位に沈むメッツはともかく、ヤンキースとフィリーズは後半戦、目の色を変えるだけに大谷にとってもドジャースにとっても手ごわい。ヤンキースは目下、首位のレイズと3ゲーム差の地区2位。プレーオフ進出は