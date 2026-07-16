テレビ朝日の深夜番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』で進行役をつとめるテレ朝の三谷紬アナウンサーが、FIFAワールドカップ2026北中米大会の観戦のため、メキシコへ飛んだことを報告。同番組の中で、現地で感じた「日本人のノリの悪さ」を指摘したことが、賛否を呼んでいるようだ。「同番組は、視聴者から寄せられた日常生活の中で『妙に引っかかること』について、三谷アナの進行のもと、芸人の永野さんと高比良くるま（