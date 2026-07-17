夏休みを目前に控える7月15日の朝8時ごろ、愛知県小牧市の交差点で悲劇が起こった。集団登校で小学校へ向かっていた小学1年生の浅倉咲愛（えま）さん（6）が、乗用車にはねられたのだ。【写真】事故現場は「スクールゾーン」への指定も検討されたが、実現していなかった浅倉さんは病院へ搬送されたものの、死亡が確認された。警察は、乗用車を運転していた会社員の溝端宏隆容疑者（40）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕してい