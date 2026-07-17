7月15日、千葉県「柏たなか病院」で70代の男性患者の点滴チューブに大便を混入させて死亡させたとして、同院に勤務していた助産師・古川美由紀容疑者（51）が逮捕された。大便を混入させるという前代未聞の事件は、大きな波紋を広げている。古川容疑者は当時、この病院で内科の看護師として勤務していたという。「事件が起きたのは1月30日未明です。古川容疑者は午前4時ごろ、何らかの方法で点滴チューブに大便を混入させた疑いが