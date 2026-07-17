福岡県議会棟で記者団の取材に応じる蔵内勇夫議長＝17日午前福岡県議会の正副議長ポストを巡る現金授受疑惑で、自民党の蔵内勇夫議長は17日、議会棟で記者団の取材に応じ、自身の関与を否定した。蔵内氏を巡っては、他会派の元副議長が就任直前に500万円を渡したと匿名で証言。この点について蔵内氏は「一切ない。議会内の人事に関してそういうことはあり得ない」と述べた。県議会の混乱の責任を取り議長を辞職する考えはある