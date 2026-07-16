致命的な距離他愛もない会話をしながら、家族で黄昏時の公園を歩く--何気ない日常の風景だが、夫と娘から２歩、３歩……いや、５歩近く後ろを歩く妻の姿が、その時は少し奇妙に映った。だが、″騒動″を知った後に見れば、その距離は底知れぬ溝のように感じられるのだった。冒頭の場面は５月７日に埼玉県川口市内で行われたドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）のロケの一コマ。第７話ラストで使われた家族水入らずのシーンだ。