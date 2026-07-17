一人暮らしの女性が住むマンションに侵入し、わいせつな行為をしようとしたとして、21歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、石田空良容疑者は先月20日の午前4時ごろ、東京・府中市にあるマンションの一室に侵入し、面識のない20代の女性にわいせつな行為をしようとした疑いがもたれています。女性は就寝中でしたが、気配を感じて目を覚ますと、部屋の中にいた石田容疑者と目が合い、その後、石田容疑者は逃走したというこ