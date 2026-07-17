スーパーマーケット研究家のスギアカツキです。国内外3万店以上のスーパーに足を運び、驚きのニュースやトレンドをお届けしています。テレビ番組などでも紹介され、注目が集まっている関東のスーパーといえば、「劇安ワンダーランドココトク！ふかや花園店」（以下、ココトク！）。“この商品がなぜこんなに安いのか？”という驚きをワクワク体験できるディスカウントスーパーで、いまだに開店時に大行列ができるほど人気が