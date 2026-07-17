IT大手のGMOインターネットグループは7月13日付で、これまでグループとして推奨してきた週1日の在宅勤務を廃止した。熊谷正寿代表は、在宅勤務中のPCタイピング数などの社内データを踏まえ、「トータルで在宅勤務はマイナス」と判断したと説明している。 【画像】在宅勤務の最大のメリットのひとつとGMOに先がけて週5日出社を義務づけたメガ企業 一方、同じくサーバーやクラ