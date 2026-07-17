イランの革命防衛隊が１６日に公開した、ミサイルを発射する動画の一場面＝ＡＦＰ時事読売新聞オンライン

イランが紅海の原油輸送ルート封鎖をフーシに要請、米軍攻撃が引き金に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • イランがフーシ派に紅海の原油輸送ルート封鎖の準備を要請したとロイターが報じた
  • 米軍がイランの電力インフラを攻撃した場合に封鎖を実行するという条件付きとのこと
  • 米中央軍は16日、イランへの6日連続攻撃を行ったと発表し軍事圧力を継続している
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