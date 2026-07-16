紺野ぶるまが人妻専門店に潜入してる際に出会った30代女性の波乱万丈な人生に衝撃を受けるシーンがあった。【映像】19歳で風俗の世界に入った女性7月15日に放送されたバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）では、MCの粗品（霜降り明星）をはじめ、紺野ぶるま、きむらバンド（たくろう）、九条ジョーがスタジオに集結した。本番組は芸人たちが己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして