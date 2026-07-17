不正アクセスによるシステム障害で食品の物流などに影響が出ていたニチレイが、17日から順次業務を再開します。記者「不正アクセスの公表からわずか4日。きょうから業務再開予定ということです」「ニチレイ」は、不正アクセスによるシステム障害で停止していた業務を17日から再開する予定だと発表していました。17日から順次、冷凍食品の出荷などを再開するということですが、不正アクセスを受ける前と同じ状態に戻る時期は未定だ