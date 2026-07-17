鬼越トマホークの坂井良多（40=以下、良ちゃん）が7月8日にXへ投稿したアンジャッシュ渡部建（53）への怒りのポストが話題となった。YouTubeチャンネル出演についての行き違いに坂井が「いつまでゴミなんだクソが」「反省ビジネスの守銭奴が」などの強い言葉で批難。【こちらも読む】渡部建には“ケガの功名”に？ 良ちゃん騒動後の8月単独公演に「良い宣伝になった」の指摘ケンカ芸を売りとしている鬼越トマホークなだけに、