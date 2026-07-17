「文春オンライン」が報じた俳優・佐藤二朗（57）による橋本愛（30）へのハラスメント疑惑が波紋を広げているフジテレビ。いっぽう、局内では7月上旬に人事異動があり、そこで多くの退職者が出ているのだという。「ここ最近では、ベテラン社員2人が日本テレビやディズニーなどに転職したほか、マーケティングの部署でエースとして知られていた社員も退社の挨拶を始めているようです。また驚くべきは今年4月期の月9ドラマ『サバ缶、